Calidad del aire este martes en Medellín es dañino para grupos sensibles

Aunque desde hace más de una semana rige el pico y placa ambiental en el Valle de Aburrá, la mayoría de estaciones de monitoreo amanecieron en naranja.

A través de redes sociales la ciudadanía ha manifestado su descontento frente la medida de pico y placa ambiental debido al deterioro que se presenta este martes en la calidad del aire.

En la página del Sistema de Alerta Temprana (Siata), se puede apreciar que, 16 de las 19 estaciones de monitoreo se encuentran en naranja lo que significa que el aire es dañino para grupos sensibles y la estación de Girardota marca rojo, es decir dañina para la salud.

"La noche no nos favoreció hubo concentraciones, ustedes observan en la mañana que no hay entrada de radiación y a mediodía vamos a tener un informe técnico del Siata, lo que si viene dando resultado es el pico y placa ambiental, pero si no tuviéramos esa medida de estado de prevención estaríamos en una situación muy compleja", señaló a Blu Radio Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, ante este panorama la ciudadanía ha hecho un llamado a estudiar más acciones y también a quienes buscan evadir las medidas decretadas ya que más de cuatro mil personas incumplieron la medida durante la primera semana de su aplicación, sin embargo, la Secretaría de Movilidad dijo que esta cifra puede variar porque hay fotodetecciones que está en proceso de validación.



14 estaciones en naranja, hoy uno de los peores días en la calidad del aire de Medellín @siatamedellin pico y placa ambiental del @Areametropol no disminuye emisiones solo las distribuye durante el día. Se requieren medidas de choque para la urgencia y estrategias de fondo pic.twitter.com/ZWbgktoCfQ — Juan Pablo López C (@JuanP931) February 26, 2019

El nulo civismo de los paisas queda demostrado con la crisis de calidad del aire. Bien crítica la situación y todos saliendo temprano para evadir el pico y placa y en la tarde, regresando temprano para lo mismo. Y tacos a esas horas. Un grado de inconsciencia extremo #Medellin — Ramiro Velásquez Gómez (@ramirociencia) February 26, 2019

Según el @siatamedellin hoy amanecieron en naranja 16 de las 19 estaciones de monitoreo del aire. La Personería de Medellín hace un llamado a la comunidad para que se acaten medidas preventivas adoptadas por las autoridades a fin de mejorar la calidad del aire #DondeTodosContamos pic.twitter.com/cjYIWEdxqC — Personería de Medellín (@personeriamed) February 26, 2019