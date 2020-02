Calidad del aire mejora en Medellín luego de afectación generada por incendios forestales

Desde la Alcaldía le apuestan al sembrado de árboles y plantas para combatir la contaminación.

Este jueves Medellín y los nueve municipios más que conforman el área metropolitana amanecieron con una mejor calidad del aire, ya que de las 19 estaciones de monitoreo solo una registra color naranja.

“Se conoce que es un problema de clima el cual no tenemos control, también se conoce que es un problema de incendios sobre el sur del país y de alguna forma son efectos que nos tocan aquí que no tiene que ver con nosotros porque no lo producimos”, manifestó Ricardo Vásquez, experto en movilidad.

Según Vásquez, experto en el tema de contaminación y emisión de gases, las medidas son temporales.

“Es un problema que no va tener solución mientras se siga pensando que la única solución para esta ciudad es la bicicleta, las ciudades se tienen que mover, las ciudades necesitan los automóviles para resolver y mover su economía, para que los ciudadanos se movilicen de forma acertada”, aseguró.

Sin embargo, las medidas adoptadas para esta problemática dividen opiniones:

“Es una mejoría paulatina, pero de igual manera volvemos y caemos en el mismo tema, entonces es algo que en realidad según los expertos del medio ambiente esto ya no tiene reversa hasta que no haya un control total”, expresó Wilber Vargas, habitante de Medellín.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín inició el sembrado de al menos siete especies de árboles y plantas en diferentes corredores de la ciudad.

Las autoridades recordaron la importancia de usar el sistema masivo de transporte como el metro, el Metroplús y las bicicletas para ayudar a mitigar los problemas de contaminación.

Vea también: Bebés, embarazadas y abuelitos: los más afectados por niveles nocivos de contaminación