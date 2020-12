Cámara captó a hombre tocando a una niña que había salido a la tienda en Marinilla, Antioquia

En Marinilla , Antioquia, un hombre es señalado por abuso sexual a una niña de solo 7 años de edad. El sujeto fue captado por una cámara de seguridad y es buscado por las autoridades.

Al abusador solo le bastaron unos minutos para acercarse a la pequeña, que, según el testimonio de la mamá, le había pedido permiso para ir a comprar un jugo a una tienda que queda cerca de la casa. Su madre la estaba vigilando desde el balcón, pero en un descuido ocurrió lo peor.

“Hubo un momento en el que mi otra hija, que estaba en el baño, me llama y entonces yo entro y eso fue en un momentico. Ya la niña estaba en la puerta, estaba llorando y me decía que le habían tocado sus partes íntimas. Yo ahí mismo bajé, no vi a nadie”, dijo la mamá de la menor.

En el video se observa cómo el hombre se percata que nadie lo vea, para irse detrás de la pequeña.

“Estamos con un grupo especial haciendo recolección de información e igualmente de elementos probatorios, que nos permitan a nosotros poder identificar a esa persona y lograr su captura”, afirmó el coronel Luis Arcos, comandante operativo de la Policía de Antioquia.

La Alcaldía de Marinilla ofreció una recompensa a quien ayude a encontrar al responsable del abuso a la niña.

“Pedimos a la comunidad a que nos ayude a identificar a este sujeto y es por eso que estamos ofreciendo una recompensa de 8 millones de pesos”, indicó Adriana Tamayo, secretaria de Gobierno de Marinilla.

Según las autoridades, el hombre no es conocido en el barrio y, si es capturado, podría enfrentarse a una pena entre 12 y 20 años de cárcel.