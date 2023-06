Cámara registró cómo agente de tránsito en Medellín salvó a hombre que iba a tirarse de puente

Preocupa en Medellín y otras regiones la situación de salud mental en la población. Precisamente, en la capital de Antioquia una agente de tránsito evitó que un hombre se quitara la vida lanzándose de un puente la mañana del pasado miércoles, 28 de junio de 2023.

Todo quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En la grabación se escucha cuando la agente de tránsito Johana Cadavid le dice al ciudadano: “Pero, ven, hablemos, me da miedo que se me suelte”.

Agente 462 dialoga con individuo que quería quitarse la vida en el puente de la calle 10 con carrera 48 y lo hace cambiar de opinión

@sttmed pic.twitter.com/VPqzdQ6WjJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 28, 2023

El hombre se encontraba aferrado a la baranda amarilla y tenía colgado hacia el frente del cuerpo un maletín negro. Amenazaba con lanzarse del puente ubicado en la calle 10 con carrera 48, también conocida como avenida Las Vegas en El Poblado, sur de Medellín.

“Venga yo le colaboro, lo ayudo a salir de ahí. Venga hablemos acá”, insistía la agente de tránsito buscando disuadir al ciudadano.

El hombre daba a entender que no estaba atravesando un buen momento. “No tengo trabajo, no tengo nada”, decía.

Pero Johana Cadavid no se daba por vencida: “Te me vas a tirar de aquí, te me vas es a aporrear (…) entonces vas a resultar bien herido”.

“Venga, yo te ayudo a solucionar, ven que la vida tiene solución”, aseguraba.

Después de varios minutos de diálogo, el afectado “se dejó ayudar y se puso en un punto seguro para recibir el acompañamiento pertinente”, informó El Colombiano.

Mientras la mujer hablaba con el ciudadano, otros dos agentes controlaban el flujo vehicular en el sector, pues se trata de una de las zonas más transitadas en la ciudad.

Los comentarios en redes sociales de felicitación y admiración hacia la labor de la uniformada no se hicieron esperar: “Excelente esa agente de tránsito. Un ángel, un oasis en medio de tantos problemas del muchacho”, “todo lo mejor para esa mujer y muchas oportunidades para ese agobiado hombre, sé lo que se siente pensar en la ‘salida rápida’”, “te amo Johana Cadavid, felicidades por tu labor, vos si servís para servir”.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

Si está en Medellín puede comunicarse con la Línea Amiga Saludable 444 44 48 dispuesta por la Alcaldía o la línea de Salud Para el Alma 01 8000 4133838 de la Gobernación de Antioquia.