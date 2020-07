Cambia el pico y cédula en Medellín y otros ocho municipios del Valle de Aburrá

View this post on Instagram

#Atención el pico y cédula en el Valle de Aburrá cambió por la cuarentena estricta de este fin de semana. Durante el confinamiento, las compras de la canasta familiar y mercado serán solo a domicilio o por plataformas digitales. La nueva rotación aplica en Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, La Estrella, Caldas y Barbosa. Mientras que Girardota mantendrá la medida anterior. 📸 @areametropol Más información en @noticiascaracol y www.noticiascaracol.com/antioquia