Camión con productos de aseo fue saqueado en Santa Bárbara, Antioquia

Decenas de personas del sector de La Quiebra en Santa Bárbara, Antioquia, se acercaron hasta un camión que se volcó en la vía que conduce al municipio de Tarazá. Con cadenas humanas se pasaban una a una las cajas que contenían productos de aseo.

“En el momento en el que se iba a hacer el transbordo de este material a los camiones llegó mucha gente y efectuó el saqueo”, indicó el coronel José Ricardo Archila, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte.

El conductor y la Policía no pudieron impedir el multitudinario saqueo donde no quedó ni un solo producto. La vía estuvo cerrada por dos horas y no hubo lesionados.

“Por la gran cantidad de gente no se pudo efectuar que soltaran las cosas, lo que sí pudimos hacer es identificar a través de videos y grabaciones a las personas que participaron en el hecho, lo cual ya está en procedimiento de la Fiscalía General de la Nación para la captura posterior de estas personas”, añadió el coronel Archila.

En otros hechos, un camión que cargaba 26 toneladas de aguacates también se volcó a la altura de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. El conductor salió ileso, pero su acompañante quedó herido.

