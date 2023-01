Camionero en Medellín espera con angustia resultado de examen que le diga si tiene coronavirus

Natán David Castrillón asegura que le fue practicada la prueba, pero nadie le da respuesta. Exige un pronunciamiento médico para conocer su estado de salud.

Su denuncia fue hecha desde su casa en Medellín, desde donde dio a conocer el caso a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol, mientras se protegía con un tapabocas.

Sus compañeros de la Corporación Renacer Camionero reclamaron de los Gobiernos Nacional y Departamental una respuesta oportuna para que la vida de este trabajador no se ponga en riesgo.

“Lo sacaron del hospital, lo mandan para su casa y estamos en incertidumbre, no sabemos si está afectado o no. Señor presidente (Duque), señor gobernador (Gaviria), ¿cómo hay que hacer para que a este camionero que arriesga su vida lo traten dignamente?”, dijo uno de los voceros de Renacer Camionero.

“Hasta el momento no me han visitado, nada, solamente me han hecho llamadas de la Universidad de Antioquia, pero nadie me visita”, dijo el Castrillón.

Su temor no solo es estar contagiado, también no recibir una atención oportuna y propagar la COVID-19 entre sus vecinos en Medellín.

