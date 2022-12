Camioneros en paro afectaron de nuevo la movilidad de Medellín

Con una nueva caravana realizada al final de la tarde del pasado martes, transportadores de carga que se mantienen en paro volvieron a provocar un colapso en la movilidad de Medellín.

Por lo menos 400 conductores recorrieron con sus camiones la autopista Norte, la autopista Sur y la avenida Regional a una velocidad de 20 kilómetros por hora y en plena hora pico. El hecho generó grandes congestiones vehiculares.

Orlando Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga, aseguró que mientras el Gobierno no acceda a las peticiones del gremio mantendrán la protesta que ya ajusta 17 días.

“No tiene ningún tipo de presentación que el Gobierno haga bajas tan pocas, cuando la realidad mundial está muy distinta. Queremos un precio ‘fórmula Colombia’ y para nosotros eso es contundente”, afirmó Ramírez.

Además del dinero que aseguran han perdido por el no pago de fletes, los trasportadores de carga exigen una disminución de 2.000 pesos en el costo del galón de combustible.

El paro ya comienza a afectar a los antioqueños, pues el costo de algunos productos de la canasta familiar se ha incrementado hasta en un 20% porque no hay quien lleve los alimentos a la central de abastos.