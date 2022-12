Candente debate genera campaña alusiva al aborto ubicada en el metro

"La decisión es tuya en lo que sigue te acompañamos", así rezan las vallas publicitarias de Profamilia, lo que ha desatado una polémica en Medellín y otras ciudades del país.

Gabriel Gallego, usuario del Metro, expresó “ay no yo no estoy de acuerdo con eso con que aborten ahí, no que tristeza no porque es una vida que de todas maneras no la mando nadie a traer entonces no tiene la culpa”, dice.

Publicidad

Mientras que jóvenes como Sara Gallego, usuaria Profamilia, expresó “las jóvenes se están exponiendo a ir a lugares peligrosos, a manos de quién están poniendo su cuerpo y están atentando a su salud, entonces es muy importante que se le este haciendo un frente a esto”.

En Profamilia aseguran que la publicidad es legal y el objetivo es brindar el derecho a la información y a la salud.

“Nosotros lo que queremos es garantizar la salud de las mujeres y un procedimiento que garantice no hayan otras complicaciones”, dijo Faria Soto, coordinadora de Profamilia.

Uno de los sitios donde más se ven estas vallas es en el metro de Medellín. En un twitter las directivas del sistema de transporte dejan por sentada su posición:

Publicidad

Valioso debate, respetamos opiniones. #Ladecisiónestuya es campaña de @profamiliacol y cumple requisitos legales para anunciar en el Metro.— Metro de Medellín (@metrodemedellin) Mayo 25, 2015

Dicen en Profamilia que al final, la decisión la toman las mujeres quienes con ley o sin ley, publicidad o no, son las que deciden por su cuerpo.