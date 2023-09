Video de candidata a Asamblea de Antioquia genera polémica: me "levanté feliz, con muchos orgasmos"

Hay polémica por cuenta de un video que muestra a Catalina Jaramillo, candidata a Asamblea de Antioquia por el Partido Verde, invitando a votar por ella. La mujer aparece en la grabación desde su cama, sin ropa y junto a su pareja.



"Se levantó muy feliz, amorosamente y con muchos orgasmos", se escucha decir a la candidata a Asamblea de Antioquia, quien agregó que pasó "una noche de Luna llena espectacular". Mientras Jaramillo habla de su aspiración al cargo, se observa que su compañero sentimental la besa en el hombro.

Blu Radio informó que conversó con la candidata a Asamblea de Antioquia. Según el medio, ella negó haber publicado el video en las redes sociales. Por el contrario, señaló que solo lo envió a sus colaboradores de confianza, pero desconoce cómo se filtró. Incluso tuvo que dar explicaciones a su partido.

📹 Candidata a la @asambleadeant por la @PartidoVerdeCoL con el número 74, Catalina María Jaramillo Agudelo, hizo un polémico video en donde dice que se «levantó con muchos orgasmos». Su campaña es financiada por su madre Teresa Jaramillo, presidenta de Asocomunal Valdivia. pic.twitter.com/Fe0jclALbe — Sergio Mesa (@sermeca) August 31, 2023

Pese a las críticas, Catalina Jaramillo dijo que no se retracta de lo que expresa en el video, pues lo considera muy bonito. "Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima ni estoy hablando vulgar, los orgasmos hacen parte de la sexualidad y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres", enfatizó a Blu Radio.

Algunos consideran que se trata de una estrategia para hacerse viral, lograr ser reconocida y ganar votos.