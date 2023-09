Candidata Catalina Jaramillo se pronuncia tras polémico e íntimo video que se filtró en redes

Catalina Jaramillo, candidata a la Asamblea de Antioquia que se hizo viral por un video íntimo en el que sale con poca ropa, en la cama y junto a su pareja diciendo que “se levantó muy feliz, amorosamente y con muchos orgasmos”, se pronunció para rechazar la filtración de las imágenes.



A través de internet, la aspirante por el Partido Verde dijo que “se encuentra muy preocupada por la filtración de un video que está apareciendo en muchas redes como si fuera una estrategia de campaña publicitaria cuando no es así”.

“Al interior de la campaña vamos a hacer todas las investigaciones y todos los procedimientos para averiguar qué fue lo que pasó, y a todo mi electorado y seguidores les pido mucha comprensión con esta situación de la que fui víctima”, agregó Catalina Jaramillo.

En entrevista con el diario El Colombiano, la candidata a la Asamblea de Antioquia manifestó que la grabación “se filtró sin mi autorización, no hice el video para hacer campaña política”.

“El video debería tener marca de agua si fuera para campaña”, sostuvo, añadiendo que las imágenes pudieron divulgarse como un ataque político de sus adversarios.

