Candidatos a la Alcaldía no lograron consolidar el #EquipoMedellín

Todo inició con una propuesta ciudadana liderada por Sergio Restrepo, director del Teatro Pablo Tobón Uribe, en la que a través de un trino sugería que tres candidatos a la alcaldía de la ciudad debían unirse en torno a un mismo proyecto de ciudad.

El nombre de la propuesta fue #EquipoMedellín y con ella invitó a Federico Gutiérrez, Alonso Salazar y Eugenio Prieto a un diálogo entre ellos para llegar a acuerdos y proponer un único candidato. (Lea también Grupo ciudadano propone unión entre tres candidatos a la alcaldía de Medellín )

El objetivo de la iniciativa era hacerle frente a Juan Carlos Vélez, candidato del Centro Democrático y quien, según las encuestas, es el principal opcionado para ganar las elecciones.

En un principio ninguno de los aspirantes aceptó públicamente la idea, aunque allegados a sus campañas la veían con buenos ojos. Pero pocos días después, cada uno de ellos fue dando puntadas en redes sociales y declaraciones a la prensa, que daban cuenta de un posible guiño a la propuesta.

Los rumores empezaron a crecer y muchos creían que el acuerdo ya estaba listo y “cocinado”, incluso se decía que el candidato sería Federico Gutiérrez y que el anuncio se haría a fines de esta semana.

Pero lo que se conoció es que definitivamente no habrá alianza. Entre el jueves y el viernes con mensajes en redes sociales los tres contendores aseguraron que cada uno seguiría en su campaña.

Gutiérrez dijo en un comunicado que no hay, ni habrá una alianza con otro candidato, argumentando que no quiere prestarse para actuar en contra de nadie y afirmó que “por fortuna, los vientos vuelven a su normalidad, aclaran el paisaje y ponen cada cosa en su lugar.”

Hasta el final y a ganar. No ha habido, no hay, ni habrá alianza. #CREEMOS pic.twitter.com/zssfkAsVYj — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 26, 2015

Alonso Salazar argumentó el respeto por los acuerdos y dijo que su mensaje negativo a la propuesta tiene que ver con la coherencia en su forma de actuar, así eso no siempre lo lleve a la victoria.

Toda la vida he actuado con mandamiento de la coherencia. Eso no siempre lleva a grandes éxitos, pero da gratificación.En eso me mantengo. — Alonso Salazar J. (@AlonSalazarJ) September 23, 2015

El respeto por los acuerdos y las personas para que los procedían tengan un trámite. Se necesita Talante. Seriedad. https://t.co/dIF5tZmD7S — Alonso Salazar J. (@AlonSalazarJ) September 25, 2015

Mientras que Eugenio Prieto fue el que más lamentó la decisión, pues dijo que tenía la voluntad para llegar a un arreglo, pero que no fue posible.

Nuestra voluntad ha sido total para lograr acuerdo con #EquipoMedellin sobre modelo ciudad, lamentablemente no fue posible! No hay acuerdo! — Eugenio Prieto (@EugenioPrieto) September 25, 2015

Con respeto por la ciudadanía aportamos nuestra voluntad en la posibilidad de consolidar #EquipoMedellin. El modelo de ciudad, el objetivo!! — Eugenio Prieto (@EugenioPrieto) September 25, 2015

Aunque ninguno confirma los motivos, fuentes de las campañas aseguran que la negativa podría estar relacionada con la directriz que recibió uno de los candidatos desde la dirección de su partido.

En Twitter, los ciudadanos reaccionaron con la noticia:

No hubo unión de candidatos @EquipoMedellin ; será posible que nos unamos los electores? ¿seremos nosotros el verdadero #EquipoMedellin ? — Juan Manuel Higuita (@jhiguita66) September 25, 2015

El intento de #EquipoMedellín, me sirvió para saber por quien no voy a votar. No quiero un alcalde que se crea omnipotente. Cambié mi voto. — Aleja Bedoya L. (@alejabedoyal) September 26, 2015

No tengo ni idea por quién votar para la alcaldía, una lástima que #EquipoMedellin se volviera una pelea de piñata. — D. Eufrasio G. (@davideufrasio) September 26, 2015

Una conclusión explícita q dejó el boom de #EquipoMedellín Hay 3 candidatos que reconocieron públicamente su debilidad ideológica y política — Nacho García (@NachoGarcia2012) September 26, 2015

Muy triste por caída de #EquipoMedellín. La realidad supera la ficción. — Carlos Cadena-Gaitán (@CadenaGaitan) September 26, 2015

Lo bueno de la propuesta #EquipoMedellin es que reveló las motivaciones personalistas. De mesías políticos estamos mamados. #NoHayConQuién — Óscar Marín (@oskymarin) September 26, 2015

Admirable la entereza de @EugenioPrieto. Estuvo abierto siempre al diálogo para consolidar el #EquipoMedellin. Al final, pudieron los egos — David Zuluaga (@DavidZuluaga111) September 26, 2015

