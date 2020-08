Cantante de vallenato ahora se dedica a vender choripanes para salir a flote durante la pandemia

Músicos y artistas hacen parte de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Es el caso del cantante vallenato Diego Cediel, a quien no le quedó otra opción que buscar una alternativa para seguir adelante y velar por su familia. Por eso inició con su familia un emprendimiento de comidas rápidas.

“La labor de artista, de cantante de música vallenata, nos pone de últimos en la fila y teníamos que hacer algo para que nuestra familia tuviera la comida, para pagar servicios, para no quedarnos quietos, porque es una situación que apremia”, cuenta Cediel.

“Yo soy mánager de él, la que hago toda la parte comercial, y ahora decidimos comenzar este emprendimiento precisamente porque no nos podíamos quedar quietos y la comida es algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos queda rico”, asegura Sandra Milena Chica, esposa de Diego.

Ante la crisis no desfallecen, él no halla el momento de volver a los escenarios para cantarle a su gente, pero por ahora debe conquistar con sus productos y no con su voz.

“Hace bastante tiempo lo conocí siendo cantante profesional de vallenato y en vista de lo que ha sucedido, el hombre ha sabido reinventarse, hacer el emprendimiento, muy interesante, muy bueno, con unos productos deliciosos, con sus chorizos, empanadas. Toda la vecindad y la gente que lo conoce somos súper buenos clientes de él”, asegura Mauricio Rodríguez, cliente.

Aunque su oficio se desapareció por la pandemia, donde hubo fuego cenizas quedan y las cenizas de Diego Cediel como cantante volverán a encenderse cuando reabran los espacios artísticos.