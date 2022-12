Cantante Luis Eduardo Acústico denunció discriminación en centro comercial de Medellín

Luis Eduardo Acústico es un artista chocoano, quien el pasado fin de semana vivió, según él, un episodio de discriminación racial en el centro comercial Santafé de Medellín, ubicado en el sector de El Poblado, sur de la ciudad.

“Les vengo a contar algo que me tiene supremamente indignado, un caso, para mí, grave, que sucedió en el centro comercial Santafé… Creo que no pueda dejar esto por alto porque creo yo que fue algo de racismo o no sé, juzguen ustedes con lo que les voy a mostrar”, manifestó Luis Eduardo Acústico.

En video, el joven artista explicó todo lo que sucedió el pasado sábado, 17 de diciembre, cuando fue al centro comercial en compañía de su novia, hizo compras y se disponían a almorzar en el mall de comidas.

“Fuimos, hicimos compras en Bershka, exactamente, después de eso nos fuimos a la zona de comidas porque íbamos a almorzar, nos sentamos a esperar el pedido y a mi novia se le antoja un capuchino… Llego donde la vigilante y le pregunto, por el audífono no sé qué le dicen, pero ella me ignora”, señaló.

En ese momento, de acuerdo con su versión, otra persona le dio la indicación de donde quedaba el café que estaba buscando para llevarle a su novia la bebida que ella quería y al encontrarlo se puso a hacer fila.

“Se me acerca un vigilante y me dice que, por favor, abandone las instalaciones, que porque no sé qué, o sea él no habló bien, lo dijo como entre los dientes, me alejé y volvía a decirme que abandonara las instalaciones porque yo andaba pidiendo plata, que me estaban haciendo seguimiento, que en las cámaras, que yo estaba pidiéndole plata a la gente, cuando yo le dije que no me iba a salir porque no le estoy haciendo nada a nadie, no estoy haciendo nada malo, llama a otros vigilantes, vinieron como cuatro y me pedían que abandonara”, detalló.

Luis Eduardo Acústico, sin dejar de grabar lo que pasaba, pedía que le mostraran el video en el que lo habían visto pidiendo dinero, a lo que los vigilantes se negaban, pues argumentaban que esto requiere una orden de Fiscalía.

“Después de eso, viene otro de los vigilantes que llegó a decirme que yo era un ignorante, que yo no podía grabar. Grabé normal para tener evidencia de todo lo que había pasado”, agregó.

Ante la negativa de retirarse del centro comercial, llegó la Policía por llamado del centro comercial para verificar la situación.

“Llegó la Policía, el man (vigilante) le explicó a la Policía lo que había pasado según él y le expliqué yo mi versión a la Policía, después de eso el man se retira, todos se retiran, ya no queda ni uno (vigilantes), llega como el gerente de allá, empieza a hablar y hablar como dándole la razón a los vigilantes, siendo así la Policía habla conmigo y me dicen que por protocolo van a seguir haciéndome seguimiento, pero que me retirara a mi lugar (zona de comidas). El policía me dijo que fuera, hiciera mis cosas, normal”, indicó.



El video muestra además cómo uno de los vigilantes tuvo un trato desobligante con el músico y amenaza con pegarle.

“Yo nunca había sufrido un caso así, Dios mío tanta difamación en una sola. Nunca en mi vida”, exclamó Luis Eduardo Acústico.

Este es el video del testimonio de Luis Eduardo Acústico:

Reacciones

El caso ha generado indignación en redes sociales y hasta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció:

“Rechazo total a esta situación. Nos comunicaremos con el centro comercial para pedir explicaciones y acompañaremos a esta víctima con asistencia técnica en caso de que desee interponer acciones legales. No al racismo ni en Medellín ni en lugar del mundo”, subrayó.

¿Qué responde el centro comercial Santafé?

En un comunicado, el establecimiento se refirió a lo ocurrido como “una situación desafortunada”

“En el Centro Comercial Santafé Medellín, todos nuestros visitantes siempre son bienvenidos y por ello nos esforzamos diariamente por brindar el mejor servicio.

Lamentamos la situación desafortunada que se presentó el pasado sábado, 17 de diciembre de 2022, que nuestro visitante, el señor Luis Eduardo, describe en sus redes sociales, pues no representan los valores del centro comercial.

Hemos tratado de contactarlo sin éxito hasta el momento, continuaremos haciéndolo e internamente tomaremos las medidas necesarias para que la experiencia de visita siempre sea positiva”.

Por el caso, el centro comercial abrió una investigación disciplinaria interna.