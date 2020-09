Cantante que tuvo a su hija en la adolescencia alza su voz para prevenir el embarazo en la juventud

View this post on Instagram

• Chicos estamos en la semana de la prevención de embarazos de adolescentes en Medellín ❤️. Y quiero invitarlos a participar en un increíble challege llamado #yodecidocuándo que se lanzará este sábado en mi TIKTOK 🔥 PREMIAREMOS CON 4 COMPUTADORES Y UN DESAYUNO 😃🙈 con la gestora social @dianaov Y CONMIGOOOO 🎉🎉🎉 Esto está dirigido para chicos entre los 13 y 18 años !! ESPERO VERLOS EN MI TIKTOK HACIENDO ESTE CHALLEGE Y RECUERDEN PONER EL #yodecidocuándo ❤️🌈 @alcaldiademed