Cantores de Chipuco, en aprietos por uso del collar de arepas al que le resultó derechos de autor

Orlando Arango Gómez es un artista que asegura que registró este adorno en los años 90.

Según él, el collar fue creado con el fin de realizar reconocimientos a personajes importantes.

Por tal razón, los cantores ‘Koko’ y ‘Koronel', quienes hicieron parte de la reconocida orquesta Los Cantores de Chipuco, están envueltos en un lío jurídico.

La agrupación no solo es recordada por ser una de las más escuchadas los fines de año, con sus canciones graciosas y pegajosas, sino también porque, de algún modo, pusieron de moda el collar de arepas, elemento que siempre utilizaron en sus presentaciones y en algunos de sus videos.

Según Blu Radio, por tal razón Orlando Arango llevó el caso a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en Bogotá, en donde hubo audiencia de conciliación en las últimas horas con el fin de reclamar por el uso del collar en videos de canciones como ‘Doña Marina’ y el ‘Kabe-zón’.

Como no se llegó a un acuerdo, el abogado del artista, Juan Esteban Caro, le aseguró a Blu Radio que demandarán a los cantantes por perjuicios morales y patrimoniales y pedirán una indemnización de 200 millones de pesos.

A esto se añade que se les pedirán a ‘Koko’ y ‘Koronel’ que redacten un comunicado a los medios y a la opinión pública, en donde indiquen que el único titular de los derechos de autor de la obra es Orlando Arango Gómez, y que “además es la única persona que puede disponer de los mismos”.

Hasta el momento los cantantes no se han pronunciado al respecto.

