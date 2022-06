Caos en el metro de Medellín por socavación en vía férrea que provocó cierre de varias estaciones

Caótico fue el regreso a casa después de la jornada laboral en Medellín y los demás municipios de su área metropolitana, debido a la interrupción del servicio metro por una socavación en la vía férrea.

Un orificio en una de las márgenes del río Medellín puso en jaque la movilidad de la ciudad al sacar de servicio cinco estaciones del metro.

“Está muy complicado transportarnos hoy, me vine hasta acá pensando que podía coger algún integrado, pero no, me toca devolverme hasta la universidad para ahí sí coger para donde voy”, declaró Maricel Morales, usuaria del metro.

A algunos les tocó caminar y otros, con más suerte, encontraron otro tipo de transporte como bus, taxi o hasta moto. Las filas de personas en la calle esperando por transporte fueron numerosas.

Un panorama similar se vivió en la tarde, pero con la interrupción del servicio solo entre las estaciones Tricentenario y Caribe.

“Se da por el colapso de una cubierta de una quebrada que se llama La Cantera, por las grandes y fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días en el área metropolitana”, indicó el gerente del metro de Medellín, Tomás Elejalde.

Con el fin de facilitar la movilidad, este viernes, 17 de junio, no habrá pico y placa para motos y carros en todo el Valle de Aburrá.

Entre las de estaciones de metro afectadas se implementarán corredores peatonales y rutas de buses para propiciar la llegada de usuarios hasta la estación Caribe, pues la solución definitiva para el sistema podría tardar hasta tres semanas.