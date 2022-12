Capacitan a policías para el manejo de un programa de denuncias anónimas en Medellín

Para que las denuncias anónimas no se queden sin investigación, la Alcaldía de Medellín capacita a miembros de la Policía en el uso de la herramienta Seguridad en Línea, que promueve la denuncia web a través de un computador o mediante un dispositivo móvil.

Estas capacitaciones, iniciaron este fin de semana en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas y se extenderán hasta finales de marzo en todo el área metropolitana.

Buscan favorecer el modelo de justicia cercana al ciudadano y se realizarán en las 22 estaciones, subestaciones y CAI de Policía de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

El sistema Seguridad en Línea fue lanzado en agosto de 2013 para realizar denuncias anónimas. A partir del 24 febrero de 2014 se implementó la denuncia penal para los delitos de hurto, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, con el fin de que los denunciantes no recurran a la Fiscalía y, de esta manera, se descongestione el órgano acusador.

En 2014 se recibieron 12.181 denuncias, 3.754 de ellas fueron denuncias penales y en enero de 2015 se recibieron 345.

Los ciudadanos pueden acceder a www.seguridadenlinea.com y, sin necesidad de registro, reportar incidentes de seguridad o consultar denuncias hechas por otras personas, indicar si le afectan, si las considera ciertas o no, agregar comentarios, sugerencias y aportar evidencias.