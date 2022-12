Capturan a delincuentes que intentaron extorsionar a la barra Los del Sur

Dos hombres fueron sorprendidos cuando presuntamente exigían 15 millones a miembros de esa hinchada que trabajan en un local comercial de Medellín.

Los detenidos, informó la Fiscalía, llegaron este jueves a las instalaciones de un establecimiento que es atendido por seguidores de un reconocido club antioqueño, “se identificaron como integrantes de La Oficina y le preguntaron al trabajador por el dueño del negocio; como este no se encontraba dijeron que volverían luego”.

Después de varias visitas, dijo el organismo judicial, los dos hombres se acercaron a uno de los empleados de la tienda para decirle que tomara un teléfono celular que ellos le iban a entregar porque un hombre al que identificaron como ‘el Patrón’ lo iba a llamar desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué.

“Minutos después entró una llamada a dicho teléfono móvil, en el que hablaba un hombre que dijo ser el comandante Ramiro y le exigió a la víctima el pago de 15 millones de pesos para que colaborara con la causa. Los victimarios advirtieron que luego volverían por el dinero”, comunicó la Fiscalía.

El propietario del establecimiento, una vez informado de lo sucedido, alertó a las autoridades, quienes con ayuda de la Policía del cuadrante del sector del Centro Comercial Obelisco, en el occidente de Medellín, capturaron a los presuntos extorsionistas.

Para echarles mano, conoció Noticias Caracol, les dijeron que ya habían reunido el dinero, que solo necesitaban que se acercaran a la tienda barrista para entregárselos.

Los capturados fueron identificados como Clemen de Jesús Hernández de la Barrera y Emiles Indalburo Roche, de 27 años de edad, a quienes el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por ser los presuntos responsables de exigir el dinero.

Hernández de la Barrera e Indalburo Roche no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, por el delito de tentativa de extorsión agravada.

Noticias Caracol trató de obtener un pronunciamiento de la barra Los del Sur, pero no fue posible.

