Capturan a hombre acusado de asesinar a su expareja sentimental y huir con su hijo de 3 años

En las últimas horas la Policía dio con el paradero de Joaquín Emilio Sucerquia Rojas, de 43 años.

Este hombre es el principal sospechoso de la muerte de Gladys Vélez Ramírez, de 23 años, en el municipio de Betania, quien fuera en meses pasados su pareja sentimental.

Gladys Vélez Ramírez murió de asfixia mecánica en el interior de una vivienda y permaneció dos días en la morgue de Betania como NN debido a que su supuesto asesino se llevó los documentos.

Tras una investigación, la Policía dio finalmente, luego de dos semanas del crimen, con Sucerquia Rojas, quien según las autoridades cometió el homicidio y se fue del lugar en compañía del niño en horas de la noche con destino San Andrés de Cuerquia. Ya estando en el municipio dejó al menor bajo el cuidado de su familia.

El menor también fue rescatado y la Policía se lo entregó en las últimas horas a Marisol Ramírez Rendón, hermana de Gladys Vélez Ramírez.

“Ella salió un sábado en la mañana y se trasladó hasta Betania para reclamar la mensualidad del niño que debía darle el papá, porque ellos estaban separados. El domingo no apareció y comenzamos a preocuparnos. Ella no contestaba el teléfono. El lunes en la mañana fui a la estación de Policía y llamamos a la Policía de Betania y nos dijeron que había una mujer muerta con las características de mi hermana”, afirmó la hermana de la víctima.

Ahora Joaquín Emilio Sucerquia Rojas espera que un juez defina si será enviado a prisión o no, ya que la audiencia de imputación de cargos fue aplazada para este miércole 25 de octubre.

