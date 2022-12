Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra

El padrastro, que se desempeñaba como coordinador de seguridad de una universidad, fue denunciado por la mamá de la menor de edad.

Pasan los días y las secuelas aún no sanan en la vida de una niña de 12 años de edad que, según su madre, fue sometida abuso sexual por parte de su padrastro.

“Mi hija fue abusada por mi expareja sentimental. Sucedía en los momentos en que yo me encontraba laborando. Confiaba mucho en esta persona, no pensaba que iba hacer esto”, relató la mamá de la víctima.

Según la mujer, su hija nunca le contó lo que sucedía por temor a posibles represarías del hombre.

“Me dijo que le daba temor contarme porque él la amenazaba, ella me dijo que sacaba un arma corto punzante, y la amenazaba”, manifestó la mujer.

Pero luego de varios meses, la niña decidió hablar con un psicólogo, a quien le contó lo que pasaba. Desde ese momento, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación que terminó en la captura de este hombre que se desempeñaba como coordinador de seguridad de una universidad.

“Él abusa de esta menor de edad por espacio de 4 años, pero además se logra establecer que accedía a las personas que querían ingresar a laborar en la universidad, les hacía invitaciones y si no accedía a ello las despedía o las ponía hacer labores distintas”, dijo sobre el capturado el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El detenido fue cobijado con medida intramural.