Capturan a joven señalada de asesinar a su bebé de ocho meses

La mujer de 25 años fue detenida en un municipio del sur del Valle de Aburrá, tras siete años de los hechos.

El Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento, en centro carcelario, en contra de Natalia Andrea Santa como presunta responsable de homicidio agravado por el crimen de su bebé de tan solo ocho meses de nacida.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida, la mujer sería la responsable del homicidio de su hija de 8 meses de nacida, hechos ocurridos el 30 de octubre de 2012 en una vivienda del barrio La Iguaná de Medellín”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con el ente investigador, la joven de 25 años llevó a la pequeña a un centro asistencial y les dijo a los médicos que la niña se había caído de la cama y así se golpeó la cabeza.

No obstante, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la bebé presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, las cuales no eran compatibles con una caída accidental desde una cama, como había dicho la mamá de la menor.

“Los legistas explicaron que se trató de una muerte violenta por homicidio y no de una muerte no violenta por accidente”, agregó la Fiscalía.

Sin embargo, la presunta victimaria detenida en el municipio de La Estrella no se allanó a los cargos imputados.