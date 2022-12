Capturan a juez en Antioquia y este se come una SIM Card para no entregarla

Foto: El Juez Fredy Edgardo Gómez Padilla fue trasladado a Medellín en un helicóptero del Ejército Nacional. Cortesía

Fredy Edgardo Gómez Padilla, juez promiscuo de El Bagre (Antioquia) acaba de ser enviado a prisión para que responda por una denuncia que hay en su contra por, supuestamente, recibir 2’500.000 de pesos para favorecer a un comerciante en un proceso por el embargo de un vehículo.

Gómez Padilla fue detenido la mañana de este martes en su despacho y ante hombres del CTI, dijo la Fiscalía, se comió la Sim Card de su teléfono celular para no entregarla a los funcionarios que lo capturaron.

Según informó la Fiscalía, en la denuncia contra de Gómez Padilla se dice que este habría exigido el dinero para levantar la medida cautelar que pesaba sobre el automotor.

Asegura el organismo judicial que “pese a que el comerciante entregó el dinero acordado en varias cuotas, la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Envigado (Antioquia) no entregó el rodante, luego de verificar que el oficio del citado Juzgado no hacía parte del proceso judicial al que estaba sometido”.

El funcionario fue trasladado a Medellín, donde la Fiscalía Primera Delegada Ante el Tribunal Superior de Medellín le imputó cargos por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, conductas punibles a las que no se allanó.