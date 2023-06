Capturan a tres hombres por asesinato de hinchas en riña entre seguidores de Nacional y Medellín

Fueron capturados tres hombres como presuntos responsables por el asesinato de dos hinchas que murieron tras una riña el pasado 30 de abril entre seguidores de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron la madrugada de ese domingo en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, luego del clásico paisa. Además de las dos víctimas mortales, identificadas como Anderson Jaramillo, de 34 años, y Alejandro Gallego, de 25, diez personas resultaron heridas.

La Alcaldía de Medellín había ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos para dar con los responsables de estos hechos violentos entre barristas.

“No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio, sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La Fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la policía judicial y una recompensa de hasta 200 millones por información”, manifestó el alcalde Daniel Quintero.

Publicidad

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó en un comunicado este martes 20 de junio que “de inmediato en articulación con la Fiscalía General de la Nación se creó un grupo especial de investigadores liderado por la Seccional de Investigación criminal, SIJIN, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables”.

Durante la investigación se analizaron más de 120 horas de video de cámaras de seguridad del sector donde ocurrió la riña, “recolectando información por medio de entrevistas y reunir las suficientes evidencias y material probatorio para identificar cerca de 14 personas que participaron en estos hechos y hasta el momento logrando individualizar a 3 de los autores y coautores de este crimen”.

Esto permitió la captura de tres hombres entre los 27 y 23 años quienes, según las pesquisas, habrían agredido violentamente a las víctimas y también ocasionado lesiones a otros hinchas.

Publicidad

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y procesados por concurso homogéneo y sucesivo de los delitos de tentativa de homicidio y homicidio agravado consumado.

“La Policía Nacional seguirá con esta investigación con el fin de capturar a todas las personas involucrados en estos hechos”, agregó la información.

Las víctimas fallecieron producto de heridas ocasionadas con arma cortopuzante y objetos contundentes.

“No le deseo esto a nadie, ni a los del Medellín ni a los de Nacional, es algo que es inaudito que se maten por defender unos trapos de unas entidades futboleras que no hacen nada por ellos”, expresó el papá de uno de los hinchas asesinados.