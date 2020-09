Capturan al personero de Puerto Berrío, señalado de golpear a un adulto mayor

En un vídeo que se hizo viral en redes sociales, Jofre Emel Montiel, de 69 años, denuncia que Mauricio José Cardona, personero de Puerto Berrío, lo agredió físicamente después de ocurrida una pelea entre sus mascotas.

“El perro del señor y el perro mío tuvieron un tropiezo. Él pasaba por el frente mío y dice: ‘amarre esa chanda de perro y me insultó, y ahí mismo me pegó unos golpes, me tiró al suelo; me partió una costilla y la rodilla me duele mucho”, sostuvo Jofre Emel Montiel.

Según algunos habitantes de Puerto Berrío, este no es el primer inconveniente que tiene el personero en el municipio por la misma razón.

“No hay justificación alguna para que un funcionario público atente de manera grave contra la integridad física de las personas y de los ciudadanos que supuesta representa”, dijo la abogada Estefany Gómez.

A la sede de la Personería de Puerto Berrío se han acercado algunas personas que están en contra y a favor del personero. Quienes lo defienden aseguran que su reacción se dio por una ofensa que se le habrían hecho.

“El personero es una eminente persona. Yo creo que de todas maneras los seres humanos, sea funcionario o no, depende de las ofensas y las situaciones, pueden reaccionar de diferentes formas”, comentó Dairo Guzmán, habitante del municipio.

Mauricio José Gómez fue capturado y será presentado ante un juez.

“El funcionario público es capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales; estamos a la espera de las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado”, señaló el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

El personero presentó mordeduras del canino en sus piernas, mientras que al adulto mayor le dieron 10 días de incapacidad por las lesiones en su cuerpo.

