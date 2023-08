Capturan en Colombia a alias Romario, narco invisible de Brasil buscado en 191 países

Hugo Orlando Sánchez, alias Romario, un narco invisible que era buscado en 191 países, fue capturado en Medellín, capital de Antioquia. Es señalado de estar vinculado con el grupo internacional Comando Capital de Brasil.



Según las autoridades, alias Romario tenía “influencia criminal principalmente en Bolivia, Paraguay y Perú para la producción de clorhidrato de cocaína y almacenamiento masivo en Brasil”.

El tráfico de la droga, agregaron, se realizaba entre países fronterizos en vuelos privados y se enviaba a los continentes de Europa y África vía marítima en contenedores y otras modalidades.

“La captura de alias Romario representa la acertada articulación e intercambio de información entre la Policía Nacional de Colombia con autoridades de Brasil y organizaciones internacionales”, indicaron autoridades.

Alias Romario, de 54 años y nacido en Ibagué, hacía parte de la misma estructura criminal que asesinó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, en Cartagena.



Respecto a este caso, la Policía de Bolivia busca a Sebastián Marset, un presunto narcotraficante que dirigía un equipo de fútbol en el país suramericano y que se dio a la fuga al verse descubierto.

El señalado delincuente envió un video difundido por los medios de ese país en el que expresó que “de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”.