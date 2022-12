Cárcel a militar señalado de asesinar a su hijastro a golpes

A pesar de que negó los señalamientos, el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en una prisión al sargento segundo del Ejército Nacional, Richar Antonio Pérez.

El suboficial, de 36 años de edad, es señalado de haber asesinado a golpes a su hijastro de 5 años.

En la audiencia judicial contra el suboficial, a quien se le negó la solicitud de ser recluido en una guarnición militar, se conocieron más detalles del caso.

La Fiscalía reveló que si es hallado culpable por los delitos de homicidio agravado y ejercicio arbitrario de la custodia de un menor podría ser condenado a una pena entre 30 y 50 años de cárcel.

"El menor falleció a causa de traumatismos severos en los intestinos, el vaso, el páncreas y los riñones", informó la Fiscalía.

Y agregó que el dictamen forense estableció que el menor presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, que no fue sometida a atención médica oportuna, así como signos de maltrato físico y desnutrición.

En un registro realizado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, a la vivienda donde el militar vivía con el menor de edad, solamente se encontró una lata de suplemento alimenticio vacía, que era lo único que había en la nevera.

El niño no asistía a ningún centro educativo y, según testigos, pasaba gran parte del día solo en un apartamento.

También se supo que el suboficial, que hace parte del Batallón de Policía Militar Número 4, no era el padre biológico del menor.

Pérez, que ingresó a las filas del Ejército Nacional en enero de 2001, tenía la custodia del menor hace tres años. Esta se la otorgó la mamá del niño, quien dice que lo buscaba para recuperar a su hijo, pero en el Ejército le suministraban mal la dirección del suboficial y por eso no lo encontraba.

El militar fue detenido el martes, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinara que el cuerpo del menor, que estaba bajo su custodia, presentaba traumas en el cuello, contusiones en tórax, abdomen, manos y piernas. (Ver también: Fiscalía asigna grupo para investigar muerte de niño de 5 años por maltrato).

Además, estableció que las lesiones deformaron una de sus rodillas y tenía marcas de una hebilla en el cuello y de botas en el pecho.

El menor fue llevado por el militar el pasado sábado a la Clínica Medellín, en el centro de la ciudad, para que fuera atendido, pero allí llegó sin vida.