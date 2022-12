Carretera que comunica a Quibdó con Medellín fue habilitada cuatro horas en medio del paro indígena

Habitantes del sector aseguran que escasea el dinero y los alimentos de primera necesidad, por su parte los conductores señalan que se les están agotando los viáticos.

Durante las movilizaciones, la etnia Embera lidera el grupo de mujeres guardianas, ellas, desde tempranas horas, vigilan que todo transcurra en normalidad en su protesta, llamada ‘Minga por la vida’.

“Las guardias estamos las 24 horas aquí, atentas a las personas que están llegando y saliendo”, señala Aleida Velásquez, guardia indígena.

Unos 30 mil indígenas y afros comenzaron minga nacional en protesta... Cerca de 200 vehículos de carga transitaron pasadas las 6:00 a.m. por el punto de concentración de indígenas, los usuarios dicen estar muy afectados.

“Mal porque ya se nos acabaron los viáticos, ya no hay plata, se nos acabaron todos los recursos”, manifiesta Nilson Sánchez, transportador.

Por espacio de cuatro horas la vía Quibdó – Medellín fue habilitada para el tránsito vehicular, situación que fue aprovechada por decenas de conductores.

En el sector conocido como La X, en el kilómetro 28, están concentradas comunidades de El Veinte, Motondó, Playa Alta y El Veintiuno., dicen que no quieren enfrentamientos con la fuerza pública porque es una protesta pacífica.

“A veces nosotros nos preocupamos, imagínese contra un civil un bastón, la mejor arma que tenemos es la oralidad de diálogo”, añadió Camilo Velásquez, gobernador de la comunidad El Veinte.

Al cabo de las cuatro horas regresaron los bloqueos a esta importante vía que comunica a la capital del Chocó con Medellín.