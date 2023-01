Carro que chocó con poste causó caos vial en la autopista Medellín - Bogotá

De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo particular perdió el control y causó la emergencia.

Por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas. Sin embargo, quienes se movilizan a esta hora por la vía reportan congestión vial, pues la autopista fue cerrada por varios minutos.

La novedad se registró a la altura del peaje de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, en la calzada que va de Bogotá hacia Medellín.

Además del cierre, la autopista presentó paso restringido por varias horas.

Un vehículo de carga también se vio comprometido en el accidente, cuando el conductor del carro particular perdió el control y chocó con el poste.