Caso de mal vecino del alcalde de Medellín provoca fuerte crítica a inteligencia estatal

El pronunciamiento más fuerte lo ha hecho hasta ahora la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez.

La mujer con el cargo más importante del país escribió en Twitter: “Esto sí ya francamente es la tapa de la olla!! Es urgente revisar qué estrategia tenemos y cómo lograr verdadera eficacia en materia de inteligencia y contrainteligencia del Estado (sic)”.

Su respuesta se dio al conocer la noticia sobre la captura de Juan Pablo Úsuga Torres, alias ‘Reseco’, calificado por la Fiscalía como un “hombre clave” en el Clan del Golfo, la banda criminal más peligrosa de Colombia.

El presunto delincuente vivía en la misma unidad residencial del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha estado bajo amenaza de atentados según han dado a conocer la Policía y la Fiscalía.

Expertos aseguraron que situaciones como las del Alcalde no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que sirve para que peligrosos delincuentes no sean descubiertos por las autoridades.

John Marulanda, experto en seguridad y consultor internacional, señaló que para los cabecillas o integrantes de bandas criminales es común buscar lugares donde viven personas con un perfil como el del Alcalde de Medellín, debido a que esto les permite realizar labores de inteligencia o mantener un bajo perfil para no ser descubierto por las autoridades.

“Es que esté buscando un perfil muy discreto o protección viviendo cerca de las personas que lo acosan, o segundo que esté cumpliendo actividades de inteligencia que sería un riesgo muy grande para el alcalde. Yo creo que es la primera situación por el perfil que nos presentan de este señor y por el cargo que ocupaba en la organización”, explicó.

Noticias Caracol se comunicó con el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que prefiere no referirse al tema para no entorpecer las investigaciones de la Policía y no afectar la seguridad de su familia ni la de sus vecinos.

Foto: Colprensa