Caterine Ibargüen ya tiene listo su primer proyecto de ley en caso de ser senadora: ¿de qué trata?

Caterine Ibargüen, calificada como la Diosa de Ébano de los aires y quien hizo vibrar a Colombia con sus saltos en los Olímpicos y en campeonatos mundiales, se lanzó a la política para buscar que muchos colombianos puedan llegar más lejos que ella. Con este salto, espera llegar al Congreso.

“Como me ha tocado tan duro y hoy no voy a estar más en las pistas, me gustaría facilitar la vida de muchos colombianos, de muchos jóvenes, de muchos padres que a veces no ven posibilidades para que sus hijos tengan oportunidades”, dijo.

La atleta antioqueña reveló, en diálogo con Noticias Caracol, que ya tiene listo su primer proyecto de ley.

“Hacer una ley para que todos los deportistas puedan tener una educación digna, que tengan las facilidades de dedicarse al deporte y estudiar, formarse como personas, porque de una u otra forma el deporte algún día los deja. Tener la posibilidad de que los niños en las escuelas no solo tengan como 40 minutos de educación física, sino poder implementar más”, afirmó.

Pero Caterine Ibargüen, quien será cabeza de lista del Partido de la U para el Senado , hizo una claridad.

“Quiero aclarar que, de todas formas, Caterine es Colombia. Independiente del partido en que esté, voy a ser Colombia y voy a representar a todas esas voces de personas que a lo mejor no ven la posibilidad de estar en un puesto con una voz convincente”, sostuvo.

La medallista olímpica, quien ganó oro en Río 2016 y plata en Londres 2012, asegura que su propósito, además de los deportistas, son las personas marginadas que están en los sitios más apartados del país, como en el que ella creció.

“Esa persona que está en el Chocó, esa persona que está en el Cauca, esa persona que está en la Guajira, que nacemos con pocas posibilidades, hoy quiero que vean en Caterine Ibargüen la certeza de luchar por sus sueños y poderlos hacer realidad. Ya lo hice a través del deporte”, afirmó.

Por eso, Caterine asegura estar preparada para este otro salto importante en su vida, el de la política.