Causas del desplome de la edificación en el barrio Santander son un misterio

Las autoridades de gestión de riesgo en Medellín trabajan en las investigaciones para establecer cuál es la razón del colapso de la estructura.

Por ahora, solo hay certeza en que la magnitud de la emergencia pocos la dimensionaban.

La casa de la carrera 78C con calle 112 cayó y las grandes lozas de cemento sepultaron a cinco habitantes de la vivienda y una mujer que cruzaba por la zona.

Carlos Arturo Osorno, el popular don Arturo, el abuelo de la familia, fue el último en ser rescatado. Su valentía y vigor lo mantuvieron con vida. Durante cinco horas los bomberos junto a la comunidad utilizaron todas las estrategias para ubicarlo y rescatarlo.

Junto a don Arturo fueron rescatadas con vida su nieta de 5 años y su esposa.

“Mi abuelo Arturo fue trasladado a la (Clínica) Bolivariana pero gracias a Dios está bien, ya le dieron de alta. Martha, la esposa de mi abuelo, ya fue dada de alta sin ninguna novedad, la van a trasladar a la casa de la abuela Rosa porque se lastimó el tórax”, dijo Julieth Villada, familiar de los sobrevivientes.

¿Cuál fue la causa del desplome? Las autoridades la desconocen.

“Tenemos claridad que no está dentro de nuestros históricos una solicitud de visita por inspección por riesgo o una visita realizada con anterioridad en este lugar”, explicó Camilo Zapata, director del Dagrd.

Sin embargo habitantes de la zona, hablan de varias hipótesis.

Juan Pablo Correa, habitante de la zona, dijo que “esa casa estaba sobre una humedad muy horrible, porque en un tiempo eso era un basurero, entonces estuvo muy mal construido, No tenía ni vigas ni columnas de ninguna especie”.

“La gente dice que es mala construcción pero yo no le veía nada porque nosotros veníamos a pagar cuentas, y yo veía normal y de un momento a otro caerse y llevar tanto tiempo, como raro” indicó

Dora Cecilia Velásquez, habitante de la casa.

Las autoridades valoran las viviendas vecinas para establecer si hubo afectaciones.