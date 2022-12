Cayó alias ‘Yair’, presunto cabecilla de ‘La 24’ y ficha clave en el Barrio Antioquia de Medellín

Como Yovan Jaier Durán, de 32 años de edad, fue identificado el supuesto responsable de exigir 45 mil euros a la familia de un hombre radicado en España.

Según información entregada por las autoridades, este sujeto se dirigió el pasado mes de agosto junto a otras dos personas a una urbanización del sur de la capital antioqueña y, haciéndose pasar como familiares de las víctimas y tras varios intentos, lograron dejar una carta junto a un número de teléfono en la que amenazaban a sus integrantes si no les pagaban esta suma de dinero.

En video: las caletas ‘invisibles’ que sorprendieron a las... Ante la situación, uno de los integrantes de la familia se comunicó con los presuntos extorsionistas y estos le exigieron una cantidad determinada producto de una supuesta deuda que tenían sus padres en España, de no cancelarles esta suma atentarían contra la vida de sus seres queridos.

Cuando las víctimas, residentes en Colombia, se comunicaron con los familiares en Europa, estos les aseguraron no tener ninguna deuda pendiente, además añadieron que ellos también venían siendo víctimas de extorsión en España.

Luego de estas intimidaciones, los presuntos delincuentes les exigieron a las víctimas pagar la suma requerida en varias entregas o con propiedades.



Se pudo establecer que alias ‘Yair’ había sido capturado el 13 de septiembre del año en curso en el Barrio Antioquia de Medellín, pero durante una asonada en el lugar por parte de los vecinos, logró quedar en libertad.

El investigado fue recapturado por el equipo del Gaula el pasado 24 de octubre en una residencia del sector y no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de extorsión agravada.

Las autoridades señalaron que en España también fueron capturados y judicializados otros tres presuntos delincuentes.