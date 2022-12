Cayó el 8100 en el chance, los números de Mariana Pajón y Carlos Ramírez

Este sábado unas 8.300 personas amanecieron ganadoras de la Lotería de Medellín, con un número que es más que una confidencia, el 8100.

Este número coincide con los que portaban en sus camisetas los medallistas olímpicos paisas Mariana Pajón y Carlos Ramírez. Pajón con el 100 y Ramírez con el 8.

Por ello, las oficinas de la Lotería de Medellín en la mañana de este sábado estaban repletas de ganadores.

“Yo hice el 5100 porque no me dejaron hacer el 8100, mucha gente ya lo había hecho. Se me ocurrió el chance debido a que escuché al narrador de la competencia de Mariana decir ‘Ojo al cien, ese es el número ganador’. Al menos me gané poco más de 500 mil pesos”, contó Andrés Peña, quien madrugó a reclamar su premio.

Las sectores donde se registraron las premiaciones más altas fueron el Parque Berrio con 130 millones de pesos, Envigado 123 millones, San Javier 83 millones y Santa Rosa de Osos con 80 millones de pesos.