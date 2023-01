Cayó el primer cabecilla de nuevo cartel de los más buscados en Medellín

Un día después de dar a conocer esta estrategia que causó controversia porque no tenía fotos, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de alias ‘Keiler’.

Según las autoridades este hombre es señalado como el segundo al mando del grupo delincuencial organizado conocido como La Terraza, quien además estaba ordenando la confrontación en la comuna 3 (Manrique) y municipios del sur del Valle de Aburrá como Sabaneta y Envigado.

Capturado alias "Keiler" segundo al mando de la GDO "La Terraza", responsable de ordenar la confrontación en la comuna III Manrique y los municipios de Sabaneta y Envigado.

Felicitaciones y gracias @policiacolombia, SIPOL, DIJIN/CICOR6, @policiamedellin y @FiscaliaCol pic.twitter.com/7Va0lFBBaL — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 25, 2019

‘Keiler’ apareció en el cartel de los más buscados de la comuna 3 (Manrique), dichos afiches fueron presentados el miércoles con el fin de que la comunidad denuncie y proporcione información que permita la plena identificación de los delincuentes que lideran las acciones delictivas en los barrios de la ciudad.

Sin embargo, algunas personas cuestionaron la publicación de los carteles sin fotos y solo con un alias. Ante los cuestionamientos el alcalde de Medellín respondió: “no aparecen las fotos porque están en proceso de judicialización, lo cual no quiere decir que no estén identificados por la ciudadanía, sino que legalmente hasta no tener las órdenes de captura no podemos publicar sus fotos, pero si sabemos quiénes son”.

Sobre la captura de alias ‘Keiler’ se espera que las autoridades entreguen más detalles en las próximas horas.