“CDO todavía no está liquidada”: Superintendencia de Notariado y Registro

La Superintendencia de Notariado y Registro señaló que el liquidador de CDO no ha tenido contacto con esta entidades desde hace seis meses, lo que retrasa el proceso de escrituras y el futuro del lote de Space.

A las preocupaciones de los afectados por CDO se suma la advertencia que hizo el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, sobre el proceso de liquidación de la constructora, quien dijo que el liquidador Marco Tulio Zapata aún no ha entregado ni un solo documento ni radicado escrituras en Medellín: “yo no he vuelto a hablar con el liquidador. El acta de liquidación es donde se dan los porcentajes, esa es la que nosotros registramos y no ha llegado, o sea, CDO no está liquidado todavía”.

El superintendente Vélez señaló que estos retrasos hacen cada vez más incierto el futuro del lote de Space: “en la medida en que eso no se haya movido y aparezca todavía en manos del liquidador, no va a haber problema. Hay con qué responderle a la gente, el lote no se lo ha entregado a otra persona”.

El año pasado, el liquidador señaló que había un patrimonio autónomo por un valor de 26 mil 710 millones de pesos para reconocer subsidios de habitabilidad.

Cada mes se descuentan 600 millones de pesos más lo que corresponde al pago de estos contratos de transacción. También, cada mes, se disminuyen las posibilidades de la restitución de los derechos patrimoniales de las familias de Space que aún no han firmado ningún contrato de transacción con la constructora y de las que aun habiendo firmado se les debe dinero.