Centro comercial afectado por incendio en Medellín podría ser desmontado

Desolador. Así es el panorama que deja el incendio que consumió por completo el patrimonio y los sueños de decenas de empleados en el centro comercial San Petro, en el centro de Medellín. (Vea también: Pérdidas por al menos mil millones de pesos dejó incendio en centro comercial).

Para Luz Elena Arboleda, allegada a uno de los propietarios, este es el momento más difícil que ha tenido su familia.

“La gente no hace sino pensar y llorar… pensar en todo lo que perdieron. Tanto trabajo, todo el esfuerzo que hicieron durante toda la vida, durante muchos años, y perder todo en un instante, debe ser muy triste, muy doloroso”, dijo.

Don Carlos Gustavo Arteaga Ríos, con tristeza, aseguró que su local tuvo pérdida total.

“El del último piso dicen que se quedó en la ruina, que no estaba asegurado”, manifestó Carlos Gustavo Arteaga Ríos.

El incendio dejó más de 40 comerciantes afectados. Hoy no tiene un empleo para responder económicamente por sus familias.

Vecino al sitio de la emergencia está ubicado el Salón Málaga, uno de los sitios de tango más conocidos de la ciudad. Su gerente narró lo ocurrido.

“Estábamos listos para hacer un evento de más de 300 personas, un show de tango, como se hacen todos los sábados en el Salón Málaga, cuando llegaron los vigilantes del sector y la policía, que tuvo un acompañamiento importante, y nos sacaron del salón”, explicó César Arteaga Franco.

Los afectados deben despertar a la realidad, para construir un nuevo proyecto de vida. Las investigaciones avanzan, para determinar las causas de la conflagración.