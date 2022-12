Centro oriente y occidente de Medellín, sin agua por cortes del servicio

Un nuevo corte de agua anunció Empresas Públicas de Medellín.

La interrupción del servicio, atribuida a los efectos del Fenómeno de El Niño, será en los siguientes lugares hasta las 4 de la mañana de este lunes:

· De las calles 44 a 48CC por las carreras 103A y 108.

· De las calles 48BB a 48CB entre las carreras 108 y 112.

· De las calles 52 a 57 entre las carreras 122 y 127.

· De las calles 59 a 63 entre las carreras 126 y 133.

· De las calles 62 a 63 entre las carreras 133 y 136.

· De las calles 60CC a 63 entre las carreras 126 y 121.

· De las calles 48DD a 49A entre las carreras 98C y 99EB

· De las calles 48DD a 99EB y la carrera 99F.

· De la calle 48D entre las carreras 99 y 99F.

Entre los afectados están 10.294 clientes de los barrios Antonio Nariño, Juan XXIII, La Quiebra, La Pradera, El Socorro, Santa Margarita y Olaya Herrera. Además, La Gabriela y Eduardo Santos, en el corregimiento de San Cristóbal.

EPM acompañará a los habitantes del área con el suministro de agua potable a través de carrotanques, que rotarán por la zona.

En el centro de Medellín también habrá interrupción del servicio, en los siguientes lugares:

· De las calles 46 a 56AA por las carreras 1 a 7.

Serán afectados 4.307 clientes de los barrios San Antonio, Villa Turbay, Villatina, Barrios de Jesús, Las Estancias, La Sierra, Juan Pablo II y Villa Lilliam.

EPM recomienda, para hacer frente a la sequía, hacer uso racional y responsable de los servicios públicos.

Para tal fin, siga las siguientes recomendaciones:

· Para no desperdiciar agua en el baño se debe cerrar la canilla mientras se enjabona, afeita o cepilla los dientes. Algo similar se debe hacer cuando se lavan los utensilios de cocina.

· El jardín se debe regar en las primeras horas del día o en la noche para evitar que el agua se evapore.

· El agua con la que se lava la ropa o las verduras se puede reutilizar para regar los jardines o para la limpieza de pisos y patios.

· La lavadora solo se debe usar con la carga completa.

· Los vehículos se deben lavar con balde y no con manguera.

· Es importante recuperar la costumbre de usar vaso a la hora de lavarse los dientes.

· La fachada de la casa, las calzadas y aceras se pueden limpiar con una escoba y un recogedor. Solo se debe usar un poco de agua para humedecer la tierra y retirar el polvo.

· Si el sanitario es de tanque grande se pueden colocar dentro de este una o dos botellas plásticas con arena, así se consumirá menos agua en cada descarga.

· Se debe revisar que en el hogar o en el comercio no haya presencia de humedad en las paredes o en el piso. Esto puede ser causado por una fuga de agua en las tuberías.

· Se debe procurar mantener en buen estado los empaques de las llaves de los sanitarios, lavamanos, lavaderos, pocetas y duchas, para evitar fugas y goteos.