Cerca de 19 mil personas regresaron a sus casas luego del cambio de alerta en Hidroituango

Sin embargo, la alerta roja en las poblaciones del Bajo Cauca que están más cercanas a la represa de Hidroituango se mantiene por orden de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La alerta roja se mantiene en Puerto Valdivia, Puerto Antioquia y la población del municipio de Cáceres que está a 200 metros de la orilla del río Cauca, explicó Carlos Iván Márquez, director de la UNGRD.

Publicidad

Cambia escenario de riesgo en algunos municipios de zona de influencia de Hidroituango También se autoriza el regreso a Tarazá, en cuanto a Caucasia, Nechí y demás poblaciones aguas abajo, quedan en alerta amarilla, pero esto no significa que haya disminuido el peligro.

"Hasta que Hidroituango no esté controlado, no salga de esos cuidados que le han metido desde el principio, que son unos cuidados intensivos nosotros no podemos bajar la guardia", afirmó Márquez.

Mientras esto sucede, en Puerto Valdivia por lo menos 9.500 personas están afectadas por el desabastecimiento de alimentos en 22 veredas.

Campesinos, pescadores y mineros de Valdivia aseguran que los alimentos comienzan a escasear De acuerdo con los cálculos, el muro con la altura requerida estaría terminado en la primera semana de junio, fecha en la que se evacuaría de manera controlada, el agua por el vertedero de la presa.

Publicidad

Foto: Dapard