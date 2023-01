Cerca de 400 audiencias fueron suspendidas en Medellín por paro de defensores públicos

Se sumaron a la jornada de protestas 370 funcionarios de la Defensoría del Pueblo que denuncian atropellos, incumplimientos y extensas jornadas de trabajo.

El cese de actividades fue programado a manera de protesta para este miércoles. En el país participaron 3.500 empleados de la Defensoría del Pueblo.

Según le dijo Richard Gorky a Blu Radio, “estas reclamaciones ya han sido llevadas también al Consejo de Estado en una acción de nulidad ante lo contencioso administrativo para tratar de acabar con el acto administrativo que hizo esa convocatoria concurso, que es ilegal porque no puede haber un concurso para proveer contratistas”.

Además, indicó que la protesta no afectó las diligencias relacionadas con vencimientos de términos, capturas y tutelas.

Producto del paro, no hubo atención normal en las instalaciones de los juzgados de La Alpujarra.