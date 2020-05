Cerca de 49 mil empresas cumplieron con el protocolo de bioseguridad que exige ‘Medellín me cuida’

Actualmente hay 22 mil compañías autorizadas para operar en el Valle de Aburrá, por eso la Policía implementa nuevos controles de circulación en las calles.

Gracias a la aplicación móvil de ‘Medellín me cuida’, las autoridades realizan rigurosos seguimientos para verificar que los ciudadanos que se dirigen a sus trabajos están previamente inscritos.

“Nosotros, alineados a la plataforma, tenemos nuestra tecnología PDA con la cual se puede verificar -a través del código de barras de la cédula- si el ciudadano tiene o no tiene el permiso correspondiente. Si es verde significa que puede salir, rojo que no está autorizado”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial detalló además que si las autoridades encuentran personas que no estén autorizadas por ‘Medellín me cuida’, pero pertenecen a los sectores exentos, se hará un trabajo de verificación para conocer por qué no se pudieron inscribir o si hubo inconvenientes en el proceso.

Igualmente, la plataforma permitirá a la Policía identificar con mayor facilidad a los ciudadanos que están violando la cuarentena y así aplicarles la respectiva multa, que supera los 900 mil pesos.