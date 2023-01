"Cero respeto a los payasos del género": J Balvin crítica a colegas que le cantan al narcotráfico

El artista cuestionó a los intérpretes de música urbana que se enfocan más en esos temas para hacer sus canciones.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram el cantante antioqueño expresó lo que él siente por aquellos reguetoneros que solo se centran en temas como el narcotráfico y la violencia.

"Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música", cuestionó J Balvin.

A su vez hizo una referencia a lo que muchos antioqueños vivieron en Medellín y otras ciudades del país a raíz de la guerra de los carteles del narcotráfico.



"Nací en el año 1985 en Medellín Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual no me siento orgulloso, pero es una realidad, en ese tiempo era la plena calentura en las calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras “calle”, algún amigo, conocido o familiar fueron asesinados de las formas más crueles e inhumanas, como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio", manifestó

El cantante considera que es un chiste lo que está pasando y remató: "Respeto para los que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla, pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas, y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices".

En mayo de este año una canción de Farruko y Víctor Manuelle que habla sobre Pablo Escobar generó polémica y el descontento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

