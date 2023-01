Cerrar las compuertas de casa de máquinas sería la solución más viable: experto sobre Hidroituango

El reto de los ingenieros en la megaobra es controlar el flujo de agua de unos 700 mil litros por segundo que está entrando al sistema.

Esto con el fin de evitar que el socavón que apareció dentro de la montaña siga creciendo y pueda generar más daños al sistema de la hidroeléctrica, así lo explicó Germán Pardo, ingeniero experto en construcción de túneles de la Escuela Colombiana de ingeniería.

"Con la presión que se tiene con el caudal, con la inclusión de aire que genera cavitación, pues realmente si hay una zona débil en alguna de la estructura que no estaban totalmente terminadas, se puede generar un proceso erosivo en la roca, más ahí en esa zona que encontramos zonas de fallas", explicó Pardo, ingeniero civil.

Por encima de la casa de máquinas dentro de la montaña pasa la falla geológica del mellizo. La prioridad ahora es cerrar las compuertas de captación de agua que hay en la represa, para poder determinar los efectos que ha generado el nuevo socavón en el sistema de Hidroituango, la pregunta que EPM debe resolver es si cerrar las compuertas no genera más riesgos.

"Se van a intentar cerrar las compuertas, pues sería la solución más viable, cada decisión que se tome en este momento tiene una serie de riesgos que están midiendo, que están analizando", agregó el ingeniero.

Este experto descartó que la presa pueda romperse convirtiéndose en una gran amenaza aguas abajo del proyecto.

"EPM logró terminar la presa que eso disminuye de una manera importante cualquier riesgo en relación con el embalse o un desembalse rápido eso está controlado", manifestó Pardo.

En Hidroituango trabaja un selecto grupo de ingenieros colombianos y extranjeros buscando fórmulas para evitar que el nuevo socavón ponga en jaque al proyecto, pero hasta el momento no hay información precisa para determinar los efectos que produciría este hallazgo.

Vea también: Lo que sigue para Hidroituango tras hallazgo de socavón que generó nueva contingencia El desahogo del alcalde de Valdivia por el sufrimiento de su gente a causa de Hidroituango