Christian Marrugo y Luis Carlos Arias, bajas del DIM para enfrentar a Luqueño

El Deportivo Independiente Medellín tendrá dos bajas importantes para enfrentar cruciales compromisos en la Liga Águila y en la Copa Sudamericana.

El club rojo dio a conocer por medio de un comunicado que Christian Marrugo y Luis Carlos Arias estarán por fuera de las canchas entre dos y tres semanas.



🚑 Informe oficial del Departamento Médico del #DIM sobre los jugadores que presentan molestias. pic.twitter.com/h6p7WvPCvO — DIM (desde 🏠) (@DIM_Oficial) September 6, 2016