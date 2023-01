Cientos de obreros y vigilantes, los otros afectados por incumplimientos en megacolegios

Empleados que todavía cuidan los lotes, donde se suponía que iban a quedar las instituciones, no saben cuál será su futuro y en algunos casos llevan meses sin pago.

Detrás de las obras sin concluir, del material regado, oxidado y de detalles en la construcción que denotan deterioro, está el drama de los trabajadores. A ellos, la firma que iba a construir los megacolegios, también les quedó mal.

En contexto: Consorcio portugués Mota-Engil demandó al Estado por contrato de megacolegios

“Me deben siete meses de sueldo y la otra es que me tienen bloqueado la seguridad social porque no me volvieron a pagar y entonces estoy perjudicado inclusive con la salud”, señaló Ancízar Aguirre, afectado.

Ancízar es el vigilante del lote destinado para la construcción del megacolegio en Caldas, Antioquia, y aseguró que hasta que no le paguen no deja sacar ningún material de la obra.

“Me toca como decomisar ese acero porque yo necesito dinero y estoy bloqueado con la seguridad social”, manifestó.

A los docentes también les incumplieron, en la Institución Educativa Salinas en Caldas, un pequeño muro se convirtió en la sala de profesores.

“No tenemos sala de profesores, llegamos y nos toca quedarnos acá afuerita a pesar de que haya sol o esté lloviendo y la incomodidad de la salida de los niños, el ingreso de los otros, además de que no tenemos tampoco baños”, relató Claudia Arrubla, docente.

No hay donde meter a tanto estudiante, ni siquiera donde sentarlos. Recursos como el salón de profesores, las bibliotecas o laboratorios son la única opción.

En Antioquia, los megacolegios estaban cofinanciados por la Gobernación, el Área Metropolitana y algunos municipios. En total se iban a construir 54.