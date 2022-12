Cierran tres centros de estética en Medellín por realizar procedimientos de manera ilegal

En un operativo, la Alcaldía de Medellín y la Policía verificaron que en estos lugares se hacían procedimientos sin cumplir con las medidas establecidas para ello.

Claudia Arenas, secretaria de Salud de Medellín, aseguró que los centros no cumplían con las condiciones de bioseguridad, porque no contaban con el personal idóneo para realizar ciertos procedimientos y tampoco tenían manejo adecuado de los residuos.

En estos lugares, cosmetólogos hacían las veces de cirujanos estéticos y usaban camillas rotas y sucias para acostar a los pacientes, denunció la administración.

“Encontramos pisos, paredes, techos en condiciones que no son aptas para realizar un procedimiento menor, camillas rotas, lencería y toda la dotación como tal en condiciones inadecuadas”, aseguró Luz Viviana Gómez, líder de proyectos de la Secretaría de Salud.

La entidad ha recibido este año tres denuncias de procedimientos en clínicas estéticas de garaje con resultados adversos. El año pasado tres mujeres fallecieron en procedimientos similares.

“Tenemos denuncias de este tipo porque la comunidad es la que nos está informando que es lo que está pasando en estos lugares y nosotros como inspección y vigilancia hacemos las visitas de rigor”, manifestó la secretaria de Salud.

Los propietarios de los centros que fueron sellados deberán afrontar multas económicas.