Cinco casas colapsan en Bello durante la madrugada

La emergencia fue atendida por la Defensa Civil y otros organismos, quienes vigilan que los vecinos no cometan imprudencias por salvar sus enseres.

Según Gloria Isabel Ramírez, de la Defensa Civil en Antioquia, a eso de las 2:30 a.m. de este domingo ingresó una llamada de alerta a su institución en la que pedían socorrer a los vecinos del barrio El Congolo, ubicado en el municipio de Bello.

Al llegar al lugar, los socorristas se percataron de la destrucción de cuatro viviendas.

La razón del desmoronamiento de las estructuras es explicada por Ramírez: “una vivienda de dos pisos al parecer estaba sin columnas, esta colapsa y se lleva otras tres viviendas”.

El hecho no dejó personas lesionadas, sin embargo, “lamentablemente hubo pérdida por destrucción total de tres viviendas y dos más con daños en un 80 por ciento”, indicó la funcionaria.

El director de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Bello, William Franco, le dijo a El Colombiano: “La zona donde sucedió el desastre, cerca de la quebrada La García, tiene construcciones que en su mayoría no cumplen con los requisitos de construcción”.

A pesar de eso y del riesgo que persiste, algunos propietarios insisten en ingresar al lugar para rescatar algunos enseres.

Por eso, “la Defensa Civil se encuentra en el lugar, ya que los dueños desean entrar a recuperar algunos enseres, pero esto no es posible porque el riesgo es inminente”, finalizó Ramírez.

Este fin de semana tuvo que ser evacuado un edificio del barrio Calasanz en Medellín por fallas estructurales.

