Cinco días lleva un hombre en Medellín con una bala en su cuerpo tras tiroteo entre criminales

A Fernando Botero, de 52 años, lo impactó una bala que ingresó por la ventana de su habitación en el cuarto piso de un edificio en el sector de Belén Los Alpes mientras se disponía a dormir.

Ofelia Duque Mora, madre de la víctima, manifestó que "le partió la bala la tibia en tres partes, entonces en la radiografía se ve la bala pero en la limpieza que le hicieron aquí no la pudieron ubicar. Él está sufriendo mucho".

Aunque la ambulancia nunca llegó cundo fue herido, el hombre recibió ayuda del cuadrante de la policía del sector para ser trasladado a una unidad asistencial intermedia donde permanece hospitalizado esperando por una cirugía.

Fernando Botero Duque, afirmó angustiado que "no me dan respuesta, no me atienden en mi EPS, llegué a un sitio de segundo nivel donde no tienen los recursos para atenderme, no hacen nada conmigo".

La Personería de Medellín señaló que se encuentran al tanto del caso y establecieron una ruta de atención para que el paciente sea trasladado a otro centro asistencial donde le puedan extraer el proyectil.

Belén Zafra, el nuevo territorio que ahora se disputan las bandas...