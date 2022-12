Cinco minutos de un grafitero de la comuna 13 con uno de los hombres más poderosos del mundo

Así fue el inolvidable encuentro entre ‘Chota’, joven ejemplo de esa zona de Medellín, y el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

Ocurrió el martes 11 de julio en horas de la mañana. John Alexánder Serna, como se llama verdaderamente ‘Chota’, estaba en su casa en el barrio Independencias I cuando un vecino lo alertó.

“Por ahí está un expresidente”, le dijo.

Pero ‘Chota’, que tiene 27 años y está acostumbrado al desfile de famosos por las escaleras eléctricas de la comuna 13 –ese proyecto que les cambió la cara a esa zona de la ciudad y las vidas a sus habitantes-, no prestó mayor atención.

Sin embargo, ese tal expresidente no era cualquiera y no estaba en un sitio sin importancia de San Javier, como también se le conoce a la comuna 13.

“¡Estaba en el Café! Me vestí y fui corriendo”, recordó ‘Chota’, que en ese momento ignoraba de quien se trataba.

“Cuando llegué, casi no me dejan ingresar los escoltas, les di la explicación, les dije que era uno de los dueños y cuando entré no creí que en este rinconcito de este barrio, de esta comuna 13, pudiera estar este hombre tan generoso”, le contó ‘Chota’ a Noticias Caracol.

La interlocución de ‘Chota’ con los pocos hombres del esquema de seguridad de Clinton –no eran más de 10- fue en español, mientras el expresidente observaba las paredes de Aroma Café de Barrio, la pequeña microempresa que este artista urbano comenzó hace un mes con uno de sus mejores amigos.

“Él es de muy pocas palabras, no decía nada, pero siempre tuvo el gesto de una sonrisa en la cara, todo el tiempo”, manifestó ‘Chota’.

Una vez en el negocio, Clinton pidió dos expresos y una limonada de café y mientras era atendido, ‘Chota’ les explicó a los escoltas cuál es su oficio.

“El hombre quiso tomarse una foto conmigo y con mi primo Jess, que también pinta”, dijo ‘Chota’. Luego, Clinton pidió por medio de sus escoltas dos vasos decorados, que son objetos para el recuerdo que se venden en el sitio, sacó un billete y pagó. “Era de 50 mil pesos. Dejó la ‘devuelta’ y se fue”, añadió ‘Chota’.

En la sala de una casa

Esta visita es inolvidable no solo para ‘Chota’, quien aseguró que Clinton es el personaje de más alto perfil que ha pasado por el Aroma Café de Barrio, sino para otros habitantes de la comuna 13.

Vea también: Euforia total generó Maluma al querer subir las escaleras eléctricas de la comuna 13

Años atrás, que un extraño pisara las calles de San Javier era sinónimo de sentencia de muerte, pero hoy la realidad es otra. Los índices de asesinatos de la comuna han caído a niveles históricos: de 162 en 2012 se pasó a 30 en 2015 y 38 en 2016.

Eso ha permitido que la zona no sea vista como un infierno. Tanto, que antes de que Clinton visitara Aroma Café de Barrio, allí estuvieron personajes de la talla de Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados, y el delantero holandés Ryan Babel, que juega para el Liverpool inglés.

Ellos estuvieron en ese rinconcito que ‘Chota’ y su socio transformaron en su idea de negocio cuando una vecina sacó de ese espacio -que era la sala de su casa- los muebles y se los cedió.

“Queríamos vender café. Fuimos a una finquita en Fredonia (Antioquia), compramos el grano y acá en Medellín empezamos a hacer la tostión, el proceso. Así creamos Café Aroma de Barrio, el de la comuna 13”, sentencia ‘Chota’ sobre su negocio, aquel lugar que se hizo con recursos propios, “con las uñas”, donde estuvo durante cinco minutos uno de los hombres más poderosos del mundo.

La visita de Clinton a Medellín se dio en el marco del Primer Foro Mundial de Productores de Café.

