Cinco pueblos indígenas que marchan en Medellín piden protección

Esa es solo una de las banderas de la protesta de cerca de 500 aborígenes de las comunidades Eyábida, Embera Chamí, Guna Dule, Zenú y Dóbida.

Ana Teresa Vergara Katama, de la comunidad Dóbida, dijo que “con todo el tema territorial, el tema de educación, de salud, de mujeres, todo, todo ha sido incumplido hasta ahora y es una lista larga de incumplimientos que ha hecho el Gobierno Nacional”.

La seguridad fue otro de los aspectos por los que los indígenas marcharon por la calles del centro de Medellín, en un recorrido que comenzó a las 8:00 a.m. en el Parque de Los Deseos.

“Hay presencia de los grupos al margen de la ley en nuestro territorio, hay presencia de las multinacionales y por eso hoy desde la minga como fuera de la palabra, le estamos diciendo que no estamos solos y que cuenten con nosotros pero para la paz”, José Domicó, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Según estas comunidades, la Minga no se levantará hasta que sean escuchados. Junto a la Gerencia Indígena de Antioquia, de la gobernación departamental, se levantó una mesa de negociación.

“Trabajamos articuladamente con la OIA y queremos apoyar ese llamado y esa protesta que quieren hacerle al Gobierno Nacional para que los escuchen y cumplan con unos acuerdos”, explicó Yaned Martínez, gerente indígena de Antioquia.

La movilización causó algunas congestiones de tránsito y contó con comunidades de regiones como occidente, Urabá, suroeste, Bajo Cauca y Atrato medio antioqueño.